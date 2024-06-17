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Рогов: новая конференция по Украине неизбежна

Рогов заявил, что новая конференция по Украине уже с участием России неизбежна

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Новая конференция по урегулированию конфликта на Украине уже с участием России неизбежна и коллективный Запад попытается ее организовать. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«После провала в Швейцарии новая конференция неизбежна. Запад попытается подготовить вторую конференцию, но уже с участием России. Другой вопрос, согласимся ли мы на их условиях в этом участвовать», — заявил он.

16 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что следующий саммит по Украине должен привести к завершению конфликта, на это мероприятие пригласят Россию.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Швейцарии заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без России.

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