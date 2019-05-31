CNN: Boeing откажется от тренажеров на 737 MAX

Компания Boeing может не включить в новую программу подготовки пилотов модели 737 MAX обучение на тренажерах, которые симулируют условия полета, несмотря на то, что именно за отсутствие такого элемента обучения компанию критиковали. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

В программу подготовки, которую хотят пересмотреть после двух крушений лайнеров 737 MAX, могут вернуть компьютерную обучающую программу, которая не предусматривает практического обучения на тренажере.

После аварий с лайнерами Lion Air и Ethiopian Airlines в октябре и марте, в которых погибли 346 человек, экспертное сообщество и пилоты раскритиковали компанию Boeing за подход к обучению экипажа самолета, который ранее предусматривал короткий самостоятельный онлайн-курс и не предусматривал время на обучение с тренажером-симулятором, отмечает телеканал. На данный момент полеты на 737 MAX не возобновили.

Ранее глава Boeing покаялся перед родственниками за катастрофы.