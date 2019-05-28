В Киеве прояснили позицию Зеленского по дефолту

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Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что президент страны Владимир Зеленский не собирается объявлять стране дефолт. Об этом он сказал в эфире канала «112 Украина».

По словам чиновника, украинская сторона продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

«Это важно как для граждан Украины, которые будут уверены в том, что экономическая и финансовая ситуация в стране стабильная», — заявил Данилюк.

Он добавил, что также это имеет значение для инвесторов.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что, в случае объявления дефолта в стране, украинцы будут страдать.