Желание Трампа поладить с Россией и ввести новые санкции оценил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что желание президента США Дональда Трампа не должно сопровождаться новыми антироссийскими санкциями. Об этом он заявил в программе «Москва. Путин. Кремль» на канале «Россия 24».

Песков напомнил, что Трамп на протяжении последних трех лет неоднократно говорил о том, что Россия и США должны поладить.

«Какой смысл он вкладывает в эти слова, мы, наверное, не осознаем до конца. Наверняка, поладить это не значит, ввести дополнительные санкции», — сказал Песков.

Он добавил, что «поладить» не соотносится с игнорированием интересов Москвы и Вашингтона.

Ранее в Кремле рассказали о желании Трампа встретиться с Путиным.