Следствие просит продлить арест экс-министру Абызову

Следственный комитет России попросил продлить срок содержания под стражей бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает ТАСС.

Абызова обвиняют в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.

Как сообщили в суде, следствие ходатайствует о продлении срока содержания Абызова под стражей в отношении обвиняемого Абызова и других фигурантов дела до 25 июля 2019 года.

Ранее суд отказался освобождать Абызова под залог в 1 млрд рублей.