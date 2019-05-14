Доллар снижается на открытии торгов

Курсы доллара и евро умеренно снижаются к рублю на открытии торгов во вторник, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск снизился на 11 копеек, до 65,32 рубля.

Курс евро — на 10 копеек, до 73,36 рубля за евро.