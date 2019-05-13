Курс доллара растет на открытии торгов

Рубль снижается на открытии торгов по отношению к доллару и евро. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара в начале торгов рос на 38 коп, до 65,45 рубля за доллар. Евро рос на 35 коп, до 73,49 рубля за евро.

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