КНР ответит на пошлины США

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Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Китай вынужден отвечать на повышение пошлин со стороны США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нельзя беспредельно демонстрировать гнев», — сказал Лю Хэ.

По его словам, Пекин выступает против повышения пошлин на китайские товары.

Он также добавил, что это не выгодно ни США, ни Китаю.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в зависимости от прогресса в переговорах с Китаем США могут отменить пошлины на ряд китайских товаров.