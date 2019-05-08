Минфин купит валюты на 300,5 млрд рублей

Российский Минфин с 14 мая по 6 июня будет ежедневно тратить около 16,7 млрд руб. на покупку валюты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Стоит отметить, что ведомство, в соответствии с бюджетным правилом, каждый месяц покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти.

С 14 мая по 6 июня Минфин в общей сумме планирует потратить 300,5 млрд руб.

Месяцем ранее, в период с 5 апреля по 13 мая, ведомство потратило на покупку валюты около 255 млрд руб.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли до $491,6 млрд.