Минтруд предлагает расширить майские праздники за счет январских

Российский Минтруд хочет перенести январские праздники в 2020 году, чтобы сделать 4 и 5 мая выходными днями. Текст постановления с этим предложением размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что речь идет о переносе январских праздников, которые совпадают с выходными днями.

«Перенести в 2020 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на понедельник 4 мая; с воскресенья 5 января на вторник 5 мая», — говорится в документе.

В случае подобного переноса россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Ранее москвичам пообещали резкое ухудшение погоды на 9 мая.