На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

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Из-за разрыва торговых отношений с Россией Украина потеряла около 10% ВВП. Об этом объявил глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон в эфире CapitalTV.

Он сравнил показатели 2013 и 2018 годов и сделал вывод, что внешнеэкономическая торговля Украины с Россией сократилась «более чем в три раза». При этом, по его словам, украинский экспорт в Россию упал в четыре раза, а импорт — немногим менее, чем в три раза.

По подсчетам Саливона, объем импорта и экспорта в Россию сократился на $11,5 млрд, то есть 10% ВВП. При этом для России эта цифра является только 0,8% ВВП.

Ранее сообщалось, что Польша обогнала Россию по импорту товаров из Украины.