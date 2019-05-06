Трамп заявил о потере $500 млрд на торговле с Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США потеряли около $500 млрд на торговле с КНР. Об этом он написал в твиттере.

Трамп объявил, что американская сторона уже много лет теряет около $600 — $800 млрд каждый год.

«С Китаем мы теряем $500 млрд. Извините, но мы не собираемся так дальше делать!» — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что китайский биржи рухнули на 5% после твитов Трампа.

Также до этого Трамп объявил о предстоящем повышении ставок тарифов на китайские товары на $325 млрд. По его словам, пошлины увеличатся в пятницу, 10 мая, с 10 до 25%. При этом он не исключил введения пошлин и на другие товары.