Австрия поддержала «Северный поток — 2»

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийская сторона поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует», — сказал Курц.

По его словам, Австрия с пониманием относится к наличию разных точек зрения.

Он также добавил, что противоположное мнение политиков в Брюсселе «не разделяет» Европу.

Ранее сообщалось, что США пригрозили ФРГ санкциями за «Северный поток — 2».