Австрия поддержала «Северный поток — 2»
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что австрийская сторона поддерживает строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.
«Мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует», — сказал Курц.
По его словам, Австрия с пониманием относится к наличию разных точек зрения.
Он также добавил, что противоположное мнение политиков в Брюсселе «не разделяет» Европу.
Ранее сообщалось, что США пригрозили ФРГ санкциями за «Северный поток — 2».