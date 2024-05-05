Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Балтийская сельдь оказалась под угрозой вымирания

Bloomberg: вылов сельди для корма норвежскому лососю подрывает экологию Балтики

close
100%
Depositphotos

Балтийская сельдь оказалась под угрозой исчезновения из-за ее массового вылова промышленными траулерами для производства корма норвежскому лососю. Об этом пишет агентство Bloomberg .

Норвегия, обеспечивающая более половины мирового объема выращенного лосося, в прошлом году экспортировала продукцию на $17 млрд. Правительство нацелено к 2050 году нарастить производство в пять раз. Однако успехи аквакультуры поставили под угрозу балтийскую экосистему.

По данным ученых, популяция балтийской сельди сократилась на 90% с 1960-х годов, что может привести к коллапсу и нарушению биоразнообразия в регионе. Еврокомиссия предлагала полностью запретить ее вылов, однако страны Балтии заблокировали это решение в защиту рабочих мест и экономических интересов.

В настоящее время квоты на вылов устанавливаются по странам, но суда свободно их превышают. Бьёрн Лундгрен, шведский производитель ферментированной сельди, ранее выпускавший более 5 тыс. банок в год, теперь с трудом заполняет 1 тыс. из-за нехватки сырья.

«Ответ прост — запретить весь промысел сельди, не предназначенной для употребления в пищу», — заявил он.

Норвежская ассоциация признает, что лососеводство требует рыбной муки и жира, составляющих 30% корма. Дальнейшее сокращение затруднено, поскольку семга нуждается в омега-3 жирах из морских организмов.

До этого стало известно, что иностранные кредиторы потребуют от Украины возобновить выплаты по госдолгу

Ранее биологи предупредили об угрозе исчезновения одного из крупнейших цветков в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами