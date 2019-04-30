США потратят на инфраструктуру $2 трлн

Американский президент Дональд Трамп согласился выделить на инфраструктуру $2 трлн. Об этом сообщил сенатор США Чак Шумер, передает Fox News.

По словам Шумера, Трамп уже дал согласие на выделение такой суммы на инфраструктуру, однако детали пока неизвестны.

«Мы договорились о сумме — $2 трлн долларов на инфраструктуру. Первоначально сумма была немного ниже. Даже президент стремился увеличить ее», — добавил Шумер.

Отмечается, что в Белом доме прокомментировали эту информацию, но от упоминания суммы, которую планируется выделить на инфраструктуру, воздержались.

«США... должны инвестировать в будущее этой страны и довести нашу инфраструктуру до уровня, который был выше, чем когда-либо прежде», — ответили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Пентагон согласился дать Трампу денег на стену с Мексикой.