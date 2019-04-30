Трамп подал в суд на Deutsche Bank

<img src="//img.gazeta.ru/files3/748/12271748/RTS2FD53-pic905-895x505-45747.jpg">

Президент США Дональд Трамп и члены его семьи подали иск к Deutsche Bank и компании Capital One, передает NBC News.

Как отмечается, они выступают против того, чтобы их финансовая информация попала в конгресс.

Deutsche Bank, в частности, был среди организаций, у которых комитеты палаты представителей США запросили сведения о Трампе. Семья президента США намерена через суд заблокировать эти запросы, которые, по их мнению, не имеют законной силы.

Ранее сообщалось, что минфин США не предоставил конгрессу данные по налогам Трампа.