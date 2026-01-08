В архивах США нашли слова Буша-младшего о России

Буш-младший говорил Путину, что РФ и США не представляют угрозы друг для друга

Россия и США не представляют угрозы друг для друга. Об этом бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший заявлял на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в 2001 году, говорится в рассекреченных документах американского правительства, обнародованных исследовательской организацией «Архив национальной безопасности» (National Security Archive).

Организация опубликовала расшифровку разговора двух политиков во время их встречи в Шанхае в октябре 2001 года.

«Мы должны достичь договоренностей по наступательным вооружениям, по обороне, по распространению и по нашим экономическим отношениям, и остальной мир последует за нами. Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас», – говорил Буш-младший.

Согласно этим документам, в 2001 году Буш-младший заявлял в ходе встречи с Путиным в Словении, что Россия является частью Запада, а не его врагом. Он утверждал, что интересы РФ связаны с интересами стран Запада. Американский лидер также был уверен, что через 50 лет «большой проблемой может стать Китай».

Ранее в США назвали Россию «бывшим, настоящим и будущим врагом».