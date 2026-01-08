Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В архивах США нашли слова Буша-младшего о России

Буш-младший говорил Путину, что РФ и США не представляют угрозы друг для друга
AP

Россия и США не представляют угрозы друг для друга. Об этом бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший заявлял на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в 2001 году, говорится в рассекреченных документах американского правительства, обнародованных исследовательской организацией «Архив национальной безопасности» (National Security Archive).

Организация опубликовала расшифровку разговора двух политиков во время их встречи в Шанхае в октябре 2001 года.

«Мы должны достичь договоренностей по наступательным вооружениям, по обороне, по распространению и по нашим экономическим отношениям, и остальной мир последует за нами. Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас», – говорил Буш-младший.

Согласно этим документам, в 2001 году Буш-младший заявлял в ходе встречи с Путиным в Словении, что Россия является частью Запада, а не его врагом. Он утверждал, что интересы РФ связаны с интересами стран Запада. Американский лидер также был уверен, что через 50 лет «большой проблемой может стать Китай».

Ранее в США назвали Россию «бывшим, настоящим и будущим врагом».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27576859_rnd_7",
    "video_id": "record::64e16cc2-34c6-4ff6-b0be-5e9f8929c6ae"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+