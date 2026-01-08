Обломки беспилотника рухнули на жилой дом в Краснодарском крае

Оперштаб: обломки БПЛА упали на частный дом в хуторе Трудобеликовский на Кубани

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на частный дом в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оперативный штаб - Краснодарский край».

В публикации отмечается, что обломки беспилотника упали на дом в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района.

«В результате повреждена крыша и навес. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — заявили в оперштабе.

Также фрагменты дрона упали на проезжую часть в городе Гулькевичи.

Утром 7 января в Минобороны России сообщили, что в рождественскую ночь системы ПВО ликвидировали 32 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами.

В ведомстве заявили, что с 23:00 6 января до 07:00 7 января средства противовоздушной обороны перехватили девять дронов. Пять из них были сбиты над акваторией Черного моря, два — над территорией Республики Крым, еще по одному — над Краснодарским краем и Республикой Северная Осетия — Алания.

Ранее ограничения ввели в двух аэропортах Краснодарского края.