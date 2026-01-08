Размер шрифта
В Венесуэле заявили о гибели 100 человек при атаке США

Глава МВД Венесуэлы: во время нападения США погибли не менее 100 человек
Reuters

В ходе военной операции США в Венесуэле погибли не менее 100 человек. Об этом в эфире телеканала Telesur заявил министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Боливарианской республики Диосдадо Кабельо.

По его словам, жертвами стали в основном молодые люди, не имевшие отношения к произошедшему. Кабельо также заявил, что в ходе операции американского спецназа травмы получили высшие должностные лица страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро получил повреждение ноги, а первая леди Силия Флорес — травму головы.

7 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что осталась поражена после заявлений Вашингтона о якобы «бескровной» операции в Венесуэле и указала госдепу США на погибших граждан Боливарианской республики и Кубы.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее Трамп поделился подробностями об операции в Венесуэле. 

