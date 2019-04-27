Украинский мультимиллионер арестован в Москве

Следственный комитет России (СК) задержал украинского бизнесмена Павла Климеца по обвинению во взятке в особо крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.

Как отмечается, речь идет о взятке в особо крупном размере, против Климеца возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК России. В настоящее время бизнесмен заключен под стражу. Адвокаты мультимиллионера обжаловали решение судьи.