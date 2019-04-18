В Совфеде сочли взвешенным ответом запрет поставок российской нефти на Украину
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков дал комментарий в связи с решением российского правительства ввести запрет на экспорт нефти на Украину. Об этом сообщает RT.
По его словам, это решение является взвешенным и правильным. Он подчеркнул, что в России не бывает непродуманных мер.
«…эта мера является ответом на всю ту риторику, которую озвучивает Киев по отношению к Москве», — сказал Цеков.
Он добавил, что это решение должно стать сигналом для нового руководства Украины. Цеков выразил надежду на то, что новый лидер не повторит ошибок предыдущего главы государства и наладит серьезный диалог с Москвой.
Ранее сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев проинформировал о решении правительства запретить поставки отечественных нефтепродуктов на Украину.