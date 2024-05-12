Ольга Орлова ответила, поддерживает ли связь с Губиным

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась, что не поддерживает близкую связь с коллегой Андреем Губиным. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Ксении Бородиной.

Орлова отметила, что иногда видится с Губиным на съемках, но не более.

«Мы регулярно поддерживаем песню, которую пела Оля вместе с Андрюшей. Мы часто просим Олю спеть ее в караоке, потому что песня — просто потрясающая», — заявила Бородина.

В октябре 2002 года Андрей Губин и Ольга Орлова выпустили совместную композицию «Всегда с тобой». В 2021-м появился слух, что Губин является отцом старшего сына Орловой Артема. Сама певица опровергла эту информацию.

В социальных сетях поклонники спрашивали Орлову, правда ли она родила от Губина. Артистка высмеяла этот слух.

«Я была на сто процентов уверена, что нет. Но журналисты провели свое расследование», — шутила исполнительница.

На данный момент Андрей Губин не выступает на сцене. Уже несколько лет певец страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. В мае 2024-го Губин признался, что его сердце бьется с перебоями.

Ранее Орлова привела на съемки «Дома-2» годовалую дочь.