В Кремле объяснили мотивы Путина при принятии решения по ВСМ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данные о строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, глава государства одобрил проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом.

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«… руководствовался он (Владимир Путин. — Газета.Ru), прежде всего, соображениями целесообразности, соображениями того, что два крупнейших города Российской Федерации должны иметь высокоскоростное сообщение между собой», — сказал Песков.

Он добавил, что также проект имеет экономическую целесообразность.

Ранее сообщалось, что Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург.