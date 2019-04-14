Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП
Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА «Новости».
Кудрин напомнил, что план правительства России предусматривает рост инвестиций до 25% ВВП к 2024-2025 году, и констатировал, что на данный момент этот план не выполняется.
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«Уже первый год — прошлый — оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен», — сказал Кудрин.
По его мнению, это связано с общим инвестиционным климатом, санкциями, осторожностью в проведении ряда структурных реформ, а также повышением налогов.