Кудрин усомнился в реализации плана по росту инвестиций до 25% ВВП

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Председатель российской Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что, скорее всего, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП выполнен не будет, передает РИА «Новости».

Кудрин напомнил, что план правительства России предусматривает рост инвестиций до 25% ВВП к 2024-2025 году, и констатировал, что на данный момент этот план не выполняется.

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«Уже первый год — прошлый — оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен», — сказал Кудрин.

По его мнению, это связано с общим инвестиционным климатом, санкциями, осторожностью в проведении ряда структурных реформ, а также повышением налогов.

Ранее Кудрин поделился ожиданиями от новых санкций США.