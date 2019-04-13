Силуанов призвал к либерализации экономики России

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что России необходимо либерализовать экономику из-за высокого риска глобальной рецессии, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал по итогам заседания глав минфинов и ЦБ финансовой «двадцатки» в Вашингтоне.

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«Риски того, что в дальнейшем будет глобальная рецессия, очень велики. Поэтому нам в России нужно, несмотря на все это, противодействовать. Идти на противотоке», — заявил Силуанов.

Министр также призвал «как можно больше» вводить меры по либерализации российской экономики.

Ранее в России предложили меры по либерализации валютного рынка.