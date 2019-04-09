«Северный поток — 2» построен на 40%, заявили в «Газпроме»
Газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 40%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
Как отмечается, по дну Балтийского моря уложено 978 километров труб.
В агентстве уточнили, что об этом было объявлено в ходе рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Франции в России Сильви Берманн в рамках V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
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Ранее сообщалось, что стала известна степень готовности «Северного потока-2».
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.