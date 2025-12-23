На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московской школе уволят педагога, ударившего ученика по лицу

Учительницу московской школы уволят за то, что она ударила ученика-инвалида
true
true
true
close
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

В Москве уволят из школы педагога, ударившего учащегося по лицу. Об этом сообщила ТАСС директор школы Марина Сотникова.

«Подобный поступок совершенно недопустим и противоречит этическим и педагогическим нормам. Школа не потерпит насилия в своих стенах», — сообщила она.

Директор добавила, что руководство школы встретилось с родителями пострадавшего ребенка и принесли им извинения.

23 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в школе №1747 в московском Митино. На опубликованных кадрах видно, как преподавательница ударила ладонью по лицу одного из учеников. Она эта сделала после того, как у двух детей возник конфликт.

До этого родители учащихся одинцовской школы, где недавно подросток устроил расправу над ребенком, написали обращение к президенту Владимиру Путину. Как полагают составители, вина косвенно лежит на директрисе, поэтому они требуют снять главу школьной администрации с поста.

Ранее в Азове уволили директора школы, где установили разделяющие детей таблички.

