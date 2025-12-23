На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор сообщил о смертельной атаке FPV-дрона в Белгородской области

Гладков: три человека погибли, один ранен при ударе дрона в районе Грушевки
FotograFFF/Shutterstock

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о трагическом инциденте в Волоконовском округе, в результате которого погибли местные жители.

По его данным, в районе села Грушевка при атаке FPV-дрона на автомобиль погибли трое мужчин, личности которых удалось установить только на следующий день.

Четвертый мужчина, находившийся в машине с погибшими, получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Ему была оказана медицинская помощь, лечение продолжается амбулаторно.

Гладков добавил, что транспортное средство было полностью уничтожено огнём, и выразил соболезнования родственникам и близким погибших.

До этого Гладков сообщал, что еще четыре человека пострадали при атаках беспилотников в Белгородской области. В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения.

В поселке Красный Пахарь БПЛА атаковал грузовой автомобиль, в результате чего водитель получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы и спины.

Кроме того, дрон ударил по автомобилю в селе Беленькое. Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в больницу Белгорода.

Ранее в Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
