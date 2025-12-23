На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительницу, которая дала московскому школьнику пощечину, уволят

«Москва»: в Москве уволят учительницу, которая дала школьнику пощечину
true
true
true
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

В Москве из школы уволят педагога, которая дала одному из учащихся пощечину. Об этом со ссылкой на директора учебного учреждения сообщает агентство «Москва».

По словам директора школы №1747 в районе Митино, все случилось 19 декабря. После инцидента сотрудники образовательного учреждения извинились перед семьей школьника во время встречи.

Учительницу, ударившую мальчика, уволят. В данный момент в учреждении ведется внутреннее расследование.

Жительница Москвы пожаловалась на учительницу, которая причинила вред ее ребенку-инвалиду. На перерыве мальчик решил поиграть в футбол с другим учеником, но в процессе между ними произошел конфликт. В этот момент к нему подошла педагог и ударила ладонью по лицу. При этом она якобы угрожала «выбить ему зубы». Отмечается, что изначально директор заявила о невозможности уволить педагога.

Ранее в Петербурге напавшего с ножом на учительницу подростка отправили под арест.

