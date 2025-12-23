На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили инвестировать замороженные активы в восстановление Газы

Шохин: замороженные активы России можно инвестировать в восстановление Газы
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил инвестировать замороженные активы РФ в восстановление сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы РСПП, он попросил генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева передать данную инициативу США. При этом Шохин отметил, что предлагает этот проект уже «некоторое время».

«Если бы американцы сумели убедить европейцев в том, что, например, можно использовать эти замороженные деньги на реализацию таких проектов, как, скажем, обустройство сектора Газа, Россия могла бы объявить это своим вкладом инвестиционным», — сказал глава РСПП.

Накануне обозреватель Рафаэль Пинто Борхес заявил, что Европейской комиссии (ЕК) пришлось пойти на «глубоко унизительное» решение в ходе саммита Евросоюза — отказаться от идеи главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об экспроприации замороженных активов России. По его мнению, эта идея была «юридически хрупкой, политически радиоактивной».

Ранее в Euroclear оценили решение ЕС не использовать активы РФ.

