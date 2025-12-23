На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дивнич ответил бойцам «Ахмата» на обвинения

Боец ММА Дивнич назвал смешными обвинения от «Ахмата» в дискредитации ВС России
true
true
true
close
max_divnich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Боец ММА Максим Дивнич (на фото) ответил военнослужащим спецназа «Ахмат», обвинившим его в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. В своем Telegram-канале, доступном только подписчикам, спортсмен назвал выдвинутые против него обвинения «смешными».

«Дискредитация ВС России — да это смешно! Я сам защищаю нашу страну на всех фронтах, в зоне БД, в бассейне, в медиа, неважно», — написал Дивнич.

Записанный бойцами «Ахмата» ролик он назвал попыткой лишний раз «дестабилизировать обстановку на фронте и в тылу».

До этого военнослужащие «Ахмата» опубликовали ролик, в котором призвали силовиков привлечь Дивнича к ответственности за «разжигание межконфессиональной и межнациональной розни». На кадрах можно увидеть несколько десятков спецназовцев, стоящих в лесу с оружием в руках. Призыв был направлен к органам прокуратуры, Следственному комитету, ФСБ и Министерству внутренних дел России.

Конфликт Дивнича и спецназа «Ахмат» тянется по меньшей мере с лета текущего года. Тогда широкую огласку получила драка в Луганске, участниками которой были спортсмен и один из бойцов «Ахмата».

Ранее Дивнич заявил о необходимости провести специальную военную операцию внутри России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами