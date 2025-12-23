Дивнич ответил бойцам «Ахмата» на обвинения

Боец ММА Максим Дивнич (на фото) ответил военнослужащим спецназа «Ахмат», обвинившим его в дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. В своем Telegram-канале, доступном только подписчикам, спортсмен назвал выдвинутые против него обвинения «смешными».

«Дискредитация ВС России — да это смешно! Я сам защищаю нашу страну на всех фронтах, в зоне БД, в бассейне, в медиа, неважно», — написал Дивнич.

Записанный бойцами «Ахмата» ролик он назвал попыткой лишний раз «дестабилизировать обстановку на фронте и в тылу».

До этого военнослужащие «Ахмата» опубликовали ролик, в котором призвали силовиков привлечь Дивнича к ответственности за «разжигание межконфессиональной и межнациональной розни». На кадрах можно увидеть несколько десятков спецназовцев, стоящих в лесу с оружием в руках. Призыв был направлен к органам прокуратуры, Следственному комитету, ФСБ и Министерству внутренних дел России.

Конфликт Дивнича и спецназа «Ахмат» тянется по меньшей мере с лета текущего года. Тогда широкую огласку получила драка в Луганске, участниками которой были спортсмен и один из бойцов «Ахмата».

Ранее Дивнич заявил о необходимости провести специальную военную операцию внутри России.