Дмитриев отреагировал на пост Трампа с критикой в адрес The New York Times

Дмитриев поддержал Трампа, назвавшего NYT угрозой нацбезопасности
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что глобалистская машина фейковых СМИ, а не только газета The New York Times (NYT), покусилась на президента США Дональда Трампа и его мирные усилия. Об этом сообщает ТАСС.

«Это глобалистская, хорошо финансируемая, организованная и синхронизированная фейковая медиамашина, ориентированная на глубинное государство США/ Великобритании/ЕС», — написал Дмитриев.

Таким образом он ответил на заявления Трампа о том, что газета NYT представляет серьезную угрозу национальной безопасности, поэтому распространение ею лживой информации должно быть пресечено, назвав издание «настоящим врагом народа».

До этого Белый дом назвал The Washington Post «медиапреступником недели»

В конце ноября администрация президента США Дональда Трампа запустила виртуальную доску позора пойманных на ложных новостях СМИ. Новый раздел появился на сайте Белого дома. В нем указаны журналисты и публикации, которые, по мнению администрации, являются ложными и вводящими в заблуждение. В частности, в разделе указаны газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.

Ранее Трамп подал иск к Би-би-си на $10 млрд.

