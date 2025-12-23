На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, почему Зеленский стал чаще ездить за рубеж

SC: под давлением переговоров Зеленский увеличил количество поездок за рубеж
Thomas Peter/Reuters

Под давлением возможных мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский увеличил количество поездок к своим западным союзникам. Об этом сообщает Strategic Culture.

В публикации отмечается, что спецпредставитель и генеральный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров «уже находится в изгнании».

По мнению автора материала, Зеленский «может пасть в любой момент», а «главный переговорщик больше не осмеливается возвращаться в страну».

До этого Зеленский по итогам встречи с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба Андреем Гнатовым заявил, что делегации Украины и Соединенных Штатов во время переговоров в Майами подготовили черновики документов по рамкам «для окончания» конфликта с Россией.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прогрессе в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине. Однако, по его словам, нельзя с уверенностью утверждать, что его удастся завершить мирным путем.

Ранее Трамп оценил вероятность сделки между Россией и Украиной к Рождеству.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
