«Единая Россия» подвела итоги работы в осеннюю сессию

Работу «Единой России» в осеннюю сессию признали удовлетворительной
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Работа депутатов партии «Единая Россия» по итогам осенней сессии Госдумы признана удовлетворительной. Об этом рассказал секретарь генерального совета фракции Владимир Якушев, пишет ТАСС.

«В целом нужно сказать, что работа фракции за этот период признана удовлетворительной, поскольку те задачи, которые мы ставили перед собой, были решены. Законопроекты, касающиеся ключевых направлений народной программы и запланированные к рассмотрению, были приняты», — сказал он.

Якушев также отметил, что партия активно работала над проектом федерального бюджета.

23 декабря председатель Государственной думы Вячеслав Володин передал депутатам слова благодарности и пожелания от президента России Владимира Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года. Парламентарии 23 декабря собирались на заключительное пленарное заседание осенней сессии.

Сам председатель Госдумы поблагодарил правительство России за конструктивные отношения и работу с депутатами. По его словам, отношения нижней палаты с кабмином стали конструктивными. После внесенных президентом России Владимиром Путиным изменений в Конституцию все делается в рамках диалога, ответственных решений.

Ранее сообщалось, что Госдума в 2025 году приняла 588 законов.

