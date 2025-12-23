Легенда «Зенита»: четыре года из истории «Спартак» выкинул своим управлением

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что четыре года из истории московский «Спартак» выкинул своим управлением, передает «РБ Спорт».

«Были эксперименты с Абаскалем. Он в «Спартаке» явно делал первые шаги с громким клубом, дали заработать денег. Он начал над всеми издеваться. Потом привезли человека с именем, но с именем игроцким. Четыре года из истории «Спартака» выкинули просто своим управлением», — сказал Радимов.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

