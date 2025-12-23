«Очень жаль Тамбиева»: бывший игрок «Адмирала» назвал заслуги тренера

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков, ранее выступавший за клуб «Адмирал» из Владивостока, заявил, что расстроен отставкой главного тренера дальневосточной команды Леонида Тамбиева. В интервью «Газете.Ru» спортсмен заявил о заслугах специалиста.

«Очень жаль Леонида Григорьевича, потому что, я считаю, он сделал что-то невероятное для Дальнего Востока, для команды. Пусть в этом сезоне что-то и барахлило, но даже половины сезона не прошло, как его убрали. Поэтому, конечно, обидно. Желаю ему только удачи, уверен, что у него все будет хорошо и он в любом случае найдет работу. В КХЛ? Безусловно, я даже не обсуждаю какую-то другую лигу. Имею в виду только КХЛ», — сказал Серебряков.

6 декабря Леонид Тамбиев и старший тренер «Адмирала» Андрей Банада были отстранены от работы с командой из-за неудовлетворительных результатов. Такое решение руководство клуба приняло после домашнего поражения в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива» со счетом 1:3. Эта неудача стала для команды четвертой подряд. К моменту отставки Тамбиева «Адмирал» набрал 28 очков в 32 матчах и занимал 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

После ухода специалиста ситуация не улучшилась: под руководством исполняющего обязанности Ильнура Гизатуллина команда одержала одну победу, потерпела два поражения и остается на той же позиции.

