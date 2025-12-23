На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хозяева нашли пропавшую 3 года назад собаку за 3200 км от дома, привязанной к столбу

В США хозяева нашли за 3200 км от дома пропавшую 5 лет назад собаку
В США пес по кличке Чоко воссоединился со своей семьей как раз к рождественским праздникам — спустя три года после исчезновения. За это время его хозяева не теряли надежды на возвращение питомца, несмотря на отсутствие каких-либо зацепок, пишет Good News Network.

Чоко пропал в 2022 году из дома семьи в городе Антилопе, штат Калифорния. Родные искали собаку с помощью соседей и объявлений, однако поиски не дали результатов. Судьба животного оставалась неизвестной в течение нескольких лет.

Неожиданный поворот произошел в ноябре 2025 года, когда собаку обнаружили привязанной к забору в Детройте, штат Мичиган — около 3200 километров от дома. Сотрудники приюта для животных в Линкольн-Парке отсканировали микрочип Чоко и выяснили, что он зарегистрирован в Калифорнии.

Как собака оказалась на другом конце страны, остается неизвестным. Волонтерская организация Helping Paws and Claws взяла на себя заботу о животном и организацию его возвращения домой.

За годы отсутствия питомца семья увеличилась, однако, по словам хозяев, место Чоко в доме и на диване сохранилось.

Ранее пропавшая 16 лет назад бенгальская кошка вернулась к хозяину после одного звонка.

