Предполагаемая жертва Эпштейна обвинила Трампа в изнасиловании

Министерство юстиции США опубликовало неподтвержденное заявление, поступившее в ФБР, согласно которому американский президент Дональд Трамп и финансист Джефри Эпштейн якобы изнасиловали женщину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Согласно материалам, в 2020 году на «горячую линию» ФБР поступил телефонный звонок от мужчины. Он передал бюро содержание старого разговора с одной из предполагаемых жертв Эпштейна.

»[Закрашено] ответила, что «Дональд Трамп изнасиловал ее вместе с Джеффри Эпштейном». [Закрашено] упомянула, что некая девушка с необычным именем «отвела меня в роскошный отель или здание, так это и произошло», — следует из документа о приеме информации ФБР.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее минюст США сделал новое заявление о файлах из архивов Эпштейна.