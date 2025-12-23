Сын Байдена назвал главные провалы своего отца на посту президента

Сын 46-го президента США Джо Байдена Хантер Байден в интервью для подкаста The Shawn Ryan Show назвал главными провалами отца во время пребывания на посту неудачную миграционную политику и вывод американских войск из Афганистана.

Он отметил, что для США важна активная миграционная политика, но при этом нельзя допускать нелегальных мигрантов, которые «истощают ресурсы страны» и получают преимущества перед людьми, участвовавшими в войне, или другими гражданами. По данным Конгресс-бюджетного управления США, во время президентства Джо Байдена ежегодно в страну въезжали около 2,4 млн человек, при этом, по анализу Goldman Sachs, 60% пересекали границу незаконно.

Сын экс-президента добавил, что Белый дом пытался согласовать с республиканцами широкий законопроект о границах, однако вмешательство Дональда Трампа за шесть месяцев до выборов 2024 года заблокировало инициативу. По словам Хантера, Трамп угрожал выдвинуть конкурентов против всех республиканцев, поддержавших закон, что, по его мнению, сорвало процесс реформ.

Обсуждая вывод войск из Афганистана, Хантер Байден признал, что эвакуация была «очевидным провалом». Он пояснил, что хотя оставлять Афганистан было правильным решением, процесс его проведения был катастрофическим, и ответственность за это полностью лежала на президенте. Эвакуация сопровождалась терактом в аэропорту Кабула, в результате которого не смогли спасти 13 американских военнослужащих.

При этом, как объяснил Хантер, что его отец исходил из того, что 20 лет присутствия в Афганистане достаточно, и продолжение военной операции не отвечало интересам США.

