Врач рассказала, можно ли носить контактные линзы в мороз

Офтальмолог Шилова: контактная линза на морозе не примерзает к роговице
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

Контактная линза постоянно согревается теплом тела, поэтому на морозе она не замерзает. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова.

«Существует распространенный и довольно пугающий миф о том, что контактная линза на морозе может «замерзнуть» или даже «примерзнуть к роговице». Это абсолютная неправда. Температура поверхности глаза у здорового человека составляет около 35°C. Линза, находясь на глазу, постоянно согревается теплом вашего тела и омывается слезной жидкостью при каждом моргании. Даже при экстремально низких температурах (до минус 50°C и ниже) современная гидрогелевая или силикон-гидрогелевая линза сохраняет свои свойства и температуру тела. Она не превратится в ледышку», — пояснила Шилова.

По словам врача, главный враг глаз зимой — это не холод, а сухость. В мороз влажность воздуха на улице падает, а в помещениях центральное отопление высушивает воздух очень сильно.

«Увлажнение — правило номер один. Линза — это губка: если воздух сухой, она начинает забирать влагу из слезы, что приводит к дискомфорту. Я настоятельно рекомендую использовать увлажняющие капли (слезозаменители) без консервантов. Закапывайте их за 15–20 минут до выхода на улицу и регулярно в течение дня. Также важна защита от ветра. Ледяной ветер ускоряет высыхание линзы. Используйте капюшон или солнцезащитные очки (зимой ультрафиолет от снега тоже опасен), чтобы создать барьер. А еще нужно не забывать про правило «простуды». Если вы заболели (насморк, температура), линзы нужно снять и перейти на очки. Во время болезни слизистая глаза уязвима, и под линзой может мгновенно развиться инфекция», — рекомендовала Шилова.

Ранее офтальмолог раскрыла, чем опасны кварцевые лампы в кинотеатрах.

