В Запорожской области более 4 тысяч человек остались без света

Губернатор Балицкий: 10 населенных пунктов Запорожской области обесточены
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Запорожской области оказались обесточены 10 населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, электроснабжение прекратилось в связи с отключением воздушной линии электропередачи. В результате без света остались 4678 жителей и семи социально значимых объектов в городе Пологи, а также в селах Балочки, Межерич, Воскресенка, Бурлацкое, Федоровка, Красноселовка, Шевченко, Новоселовка и Золотая Поляна, уточнил Балицкий.

«Фиксируется высокая дроновая активность», — написал глава региона.

Утром 23 декабря Балицкий сообщил, что жители двух сел Запорожской области остались без электричества из-за поврежденной в результате атаки ВСУ высоковольтной линии. По его словам, речь идет о селах Примерное и Новоукраинка Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключение электроэнергии затронуло 341 абонента, уточнил губернатор.

Ранее военблогер рассказал, что РФ может освободить большую часть Запорожской области.

