Медведев удивился «миротворческими» заявлениями европейских политиков

Медведев заявил, что удивлен миротворческими заявлениями Писториуса и Стубба
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев удивился «миротворческими» заявлениями министра обороны Германии Бориса Писториуса и президента Финляндии Александра Стубба об РФ. О происходящем он высказался в своем канале в мессенджере Max.

«Удивили «европейские миротворцы». Писториус сказал, что не верит в войну НАТО и России, а Стубб признал, что наше государство не заинтересовано в нападении на страны альянса. Что случилось? Отрезвление или, наоборот, рождественские каникулы начались?» — написал политик.

Писториус сделал свое заявление утром 23 декабря. По его словам, российское руководство «не стремится вести полномасштабную войну против Североатлантического альянса».

При этом глава минобороны ФРГ заявил, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в установлении мира на Украине. Министр утверждает, что российский лидер единственный, кто может оперативно остановить боевые действия.

Ранее глава МИД ФРГ призвал быть готовым к «нападению» России на НАТО.

