Конфликт на Украине может «разорвать на части» Евросоюз и сделать Россию «третьей мировой сверхдержавой» наряду с США и Китаем. Об этом заявил немецкий депутат Европарламента (ЕП) Михаэль фон дер Шуленбург в интервью газете Berliner Zeitung.

По его словам, европейские лидеры надеялись, что конфликт на Украине «приведет к более тесному единству европейцев» и позволит им осуществить мечту о «могущественном Едином Союзе Европы», который мог бы действовать на равных с США и Китаем «в качестве третьей мировой сверхдержавы». Однако теперь, когда Украина проигрывает в конфликте, этот статус отойдет к России, убежден он.

«Целью было создание Европейского союза, простирающегося от Черного моря до Атлантики, от Средиземного моря до Северного полюса. Украина, Гренландия и даже Белоруссия должны были стать его частью. В нынешней ситуации конфликт на Украине, скорее всего, разорвет ЕС на части. Россия, вероятно, станет третьей по величине мировой державой», — уверен политик.

Он отметил, что европейцы «отдали себя на откуп совершенно недальновидной и некомпетентной элите», которая сейчас «пытается игнорировать реалии» на фронте. По его мнению, эти реалии «болезненно настигнут» ЕС. Депутат отметил, что ЕС уже сталкивается с «геополитической изоляцией», экономическим и социальным упадком, с разрушением демократии и с растущим долгом. И в такой ситуации ЕС может оказаться «только в проигрыше», считает Михаэль фон дер Шуленбург.

19 декабря ЕС решил выдать Украине кредит в размере €90 млрд, основанный на бюджете Евросоюза, а не на конфискованных российских активах. Венгрия, Чехия и Словакия отказались принимать участие в финансировании Украины. Также Financial Times написала о том, что из-за выдачи кредита возобновились «фундаментальные разногласия» между Францией и Германией. А издание Politico написало, что провал плана ЕС по конфискации российских активов обнажил раскол в Евросоюзе.

Ранее в Совфеде спрогнозировали неизбежный крах ЕС.