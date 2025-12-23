Российская чемпионка: Гуменнику и Петросян не нужно было выходить на пик формы на ЧР

Хореограф Попова: Гуменнику и Петросян не нужно было выходить на пик формы на ЧР

Тренеры Петра Гуменника и Аделии Петросян справедливо не стали выводить фигуристов на пик формы к чемпионату России. Причину в комментарии «Газете.Ru» назвала чемпионка Универсиады — 2019, хореограф Бетина Попова.

«Ребята достаточно неплохо выступили для того этапа подготовки, который у них сейчас должен быть. Понятно, что тренеры не выводили их на пик формы — на чемпионате России он им совершенно не нужен. Им в этом сезоне предстоит другой старт, самый главный. И на данном этапе у них все хорошо.

Возможно, есть психологические нюансы, неуверенность. Но наша федерация предоставит им отдельный турнир, отдельные сборы, где, думаю, все вопросы решатся. Плюс, судейская бригада очень хорошо поддержала ребят. Это было грамотное решение: перед Олимпийскими играми международные судьи, как бы то ни было, просматривают результаты национальных чемпионатов. И если бы были какие-то недокруты, другие спорные моменты, на Олимпиаде могли бы это использовать против наших ребят. А так — чистые протоколы, зацепиться не за что. Осталось только чисто выполнить свой контент», — сказала Попова.

Аделия Петросян на турнире в Санкт-Петербурге в минувшие выходные стала трехкратной чемпионкой России, Гуменник впервые завоевал победу на национальном первенстве. В феврале они выступят на Олимпиаде в Италии.

Ранее Попова дала оценку конфликту Галлямова с журналисткой.