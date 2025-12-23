Экс-президент «Спартака» обозначил задачу команды на сезон

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что для команды сезон нельзя будет назвать провальным, если она выиграет Кубок России, передает «Чемпионат».

«Провальным год будет тогда, когда закончится чемпионат и Кубок России. В РПЛ вообще призрачные шансы даже на третье место, а Кубок ещё никто не отменял. Если «Спартак» выиграет Кубок России, нельзя будет сезон считать провальным», — сказал Червиченко.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее экс-игрок «Спартака» заявил, что тренером клуба должен стать россиянин.