«Стратегический партнер»: в Госдуме заявили, что Россия не откажется от дронов из Китая

Депутат Журавлев: Америка стреляет себе в ногу, отказываясь от китайских БПЛА
Власти США «стреляют себе в ногу», запрещая ввоз беспилотников из Китая и комплектующих к ним, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат добавил, что Россия не собирается отказываться от китайских БПЛА.

«Я считаю, что это прекрасно, когда наш извечный геополитический соперник – каковым, безусловно, являются Соединенные Штаты Америки – стреляет себе в ногу, запрещая ввоз дронов и комплектующим к ним из Китая. КНР сейчас, как ни крути, флагман этой индустрии, и без созданных там механизмов сложно себе представить дальнейшее развитие беспилотной отрасли. Конечно, мы стараемся создавать что-то свое, и в этом наши промышленники в последнее время весьма преуспели – посмотрите хотя бы на решающее преимущество на фронте дронов на оптоволокне – но отказываться от иностранных ноу-хау точно не будем. Тем более что Китай – наш стратегический партнер, и обмен военными технологиями вполне укладывается в рамки этого взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул депутат.

До этого газета The New York Times сообщила, что администрация президента США запретила импорт и продажу внутри страны беспилотники иностранного производства и комплектующие. Отмечается, что запрет напрямую коснется китайской компании DJI, которая производит популярные гражданские БПЛА. Большинство зарегистрированных в США операторов дронов пользуются оборудованием от этой компании для удобрения полей с воздуха, мониторинга строительных работ и проверок инфраструктуры.

Ранее китайские ученые предложили способ противодействия Starlink с помощью беспилотников.

