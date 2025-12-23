Иран временно приостановил поставки газа в Ирак

Иран по техническим причинам остановил поставки газа в Ирак

Министерство энергетики Ирака объявило о приостановке по техническим причинам поставок газа в страну из Ирана. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ближневосточные СМИ.

«Иранская сторона направила телеграмму, информирующую министерство энергетики о полной остановке поставок газа в связи с непредвиденными обстоятельствами», — приводят журналисты заявление ведомства.

В Тегеране уточнили, что поставки были приостановлены из-за технических проблем на ряде энергетических объектов страны.

В марте администрация президента США Дональда Трампа отменила льготу, которая позволяла Ираку, испытывающему хроническую нехватку электроэнергии, платить Ирану за электроэнергию. Этот шаг был частью кампании политика по «максимальному давлению» на Тегеран.

Позже Трамп заявил в ходе инвестиционного форума США и Саудовской Аравии, что правительство Ирана все еще нацелено на заключение сделки с Соединенными Штатами по ядерной программе.

Ранее Трамп захотел наказать Иран за сотрудничество с РФ.