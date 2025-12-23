«Оливье и Ирония судьбы»: в Госдуме рассказали, как справить Новый год настоящему патриоту

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru» ответил на вопрос, как встретить Новый год настоящему патриоту. По его словам, для большинства россиян подойдет «советская классика» — салат Оливье, фильм «Ирония судьбы» и обращение президента.

«Я сторонник советской классики, которая прежде всего напоминает о детстве – праздничный стол, за которым собирается вся семья, холодец, салат Оливье, мандарины. Все, что, на мой взгляд создает атмосферу праздника, в которую, кстати, входит и просмотр старых фильмах, таких, как «Ирония судьбы, или С легким паром». Для большинства россиян, думаю, это лучший набор. Непременное обращение президента, который подводит итоги уходящего года и расставляет приоритеты на год грядущий», — подчеркнул он.

Журавлев рассказал, что сам отпразднует Новый год на фронте с российскими военными.

«В целом каждый, конечно, может сам для себя определять, что входит для него в это понятие – встреча Нового года – но я лично, к примеру, уже четвертый год встречаю его на передовой, вместе с российскими бойцами. Считаю это единственным для себя правильным в обстановке, когда страна ведет тяжелую борьбу с врагом. Там мы тоже, конечно, стараемся создать праздничную обстановку, иногда даже хулиганим и запускаем салют. Я рад, что благодаря нашим бойцам абсолютное большинство наших граждан может себе позволить праздничную обстановку за новогодним столом», — сказал парламентарий.

