Чурикова о срыве съемок «Голоса»: «Катастрофа»

Телеведущая Чурикова: съемки «Голоса» могут перенести на январь
Телеграм-канал «Яна_Чу»

Ведущая «Голоса» Яна Чурикова призналась в беседе с kp.ru, что болезнь Анны Asti катастрофично сказалась на графике съемок шоу.

«Если, не дай бог, Ане станет хуже — значит, сорвался весь пул. И нас ждет перенос на январь, потому что найти свободное время у всех артистов в конце декабря (а еще место на «Мосфильме») весьма проблематично. Это катастрофа. Слова поддержки коллегам!» — поделилась телеведущая.

Чурикова усомнилась, что команда проекта успеет отснять все за два дня вместо трех, даже если Asti восстановится до завтра. Знаменитость подтвердила, что певица заразилась гриппом. Телеведущая «искренне и ото всей души» пожелала артистке здоровья.

Как отметила Чурикова, она понимает, как Asti переживает сейчас из-за болезни.

«Мы же все такие: в каком бы ты состоянии ни был, не прийти на съемку или выступление просто невозможно и недопустимо. Потому что не можешь подвести людей. Так что я могу представить, насколько плохо было с утра Ане, раз она не смогла собраться», — заявила шоувумен.

Ранее Анна Asti открыла бар в Москве.

