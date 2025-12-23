На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Белоруссии объяснил, зачем республике нужен «Орешник»

Хренин: поставки «Орешника» Белоруссии стали реакцией на агрессивные шаги Запада
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Размещение в Белоруссии российского ракетного комплекса «Орешник» стало реакцией на агрессивные действия Запада в отношении Минска. Об этом заявил глава минобороны республики Виктор Хренин в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«Чтобы они [западные страны] понимали, что если, по-простому говоря, полезут к нам, то получат неприемлемый ущерб», — сказал министр.

При этом Хренин отметил, что поставки Белоруссии «Орешника» не изменит баланса сил в Европе, так как это оружие направлено на стратегическое сдерживание.

22 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики разместят не более десяти ракетных комплексов «Орешник».

19 декабря Лукашенко объявил, что ракетный комплекс «Орешник» поставлен на боевое дежурство в Белоруссии. Глава государства уточнил, что на дежурство поставлена «не одна машина», однако точное количество называть не стал. Также Лукашенко не раскрыл место дислокации комплекса, а информацию о его размещении, появившуюся в СМИ, назвал «абсолютной ложью».

Ранее депутат Госдумы объяснил, зачем Россия вооружила Белоруссию «Орешником».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами